Le nouveau gouvernement britannique a décalé mercredi de deux semaines la présentation d'un plan budgétaire destiné notamment à rassurer les marchés sur la stabilité à long terme des finances publiques, selon un communiqué de Downing Street.

Le premier ministre Rishi Sunak et le ministre des Finances Jeremy Hunt "se sont mis d'accord sur la date du 17 novembre" pour dévoiler ces mesures très attendues après le fiasco du "mini-budget" du précédent gouvernement mené par Liz Truss.

Lors de sa première réunion de cabinet ministériel mercredi, Rishi Sunak a fait valoir que "la stabilité économique et la soutenabilité budgétaire seraient au coeur de la mission de son gouvernement", d'après le communiqué.

Il a répété que cela nécessiterait "des décisions difficiles" même si le gouvernement aura à coeur de "protéger les plus vulnérables et de rechercher la croissance à long terme".

M. Hunt a pour sa part dit à des journalistes que le budget qui sera dévoilé mi-novembre "montrera un recul de la dette à moyen terme" et qu'il sera fondé sur de très précises prévisions économiques.

L'absence de chiffrage et de prévisions indépendantes lors du "mini-budget" de Liz Truss avait apeuré les investisseurs qui s'étaient délestés à toute vitesse d'actifs britanniques.

Le nouveau chancelier de l'Echiquier a également précisé avoir informé la Banque d'Angleterre (BoE) de son projet et qu'il continuerait à travailler "étroitement" avec son gouverneur Andrew Bailey.

Devant les mesures budgétaires jugées inflationnistes à long terme et contrariant les efforts de la banque centrale pour juguler l'inflation, le Fonds monétaire international avait appelé les autorités britanniques à accorder leurs violons.

La crise des marchés suscitée par le "mini-budget" avait forcé la BoE à intervenir dans l'urgence et s'était traduite par une envolée des coûts de financement de la dette britannique et des taux d'emprunts immobiliers, entre autres.

