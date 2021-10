Deux ans et demi après le début de la législature, Bruxelles attend toujours des réformes structurelles, des mesures pour lutter durablement contre la pauvreté, contre les métiers en pénurie. Elle attend aussi une solution pour le secteur du transport à la demande, a affirmé jeudi la cheffe du groupe MR au parlement bruxellois Alexia Bertrand, dans une première réaction à la déclaration lue jeudi après-midi par le ministre-président Vervoort.

"Deux ans et demi après le début de la législature, nous voyons plus d'opportunités manquées que de réussites dans les domaines du logement, du climat, de la mobilité, de l'économie et de l'emploi considérés comme prioritaires par le ministre-président", a-t-elle commenté.

Pour la cheffe de file libérale, en matière de logement, l'immense majorité des moyens mis en oeuvre concernent le logement public plutôt que le logement moyen pour tous les Bruxellois. Des pistes plus efficaces que le logement social, telles que les AIS et l'allocation-loyer ne sont toujours pas activées correctement par la Région.

En matière de climat, la rénovation et l'isolation du bâti n'ont pas connu d'avancée concrète: aucune identification des priorités, des actions à mettre en oeuvre ou des sources de financement.

Dans le domaine de la mobilité, la méthode de l'unilatéralisme et du manque de concertation, a coûté du temps et de l'argent sans efficacité. La taxe kilométrique reportée, la sortie des moteurs thermiques et la zone de basse émission en sont autant d illustrations, a ajouté la cheffe du groupe MR.

Par ailleurs, très peu de moyens de relance sont d'après elle octroyés aux thématiques fondamentales de l'économie et de l'emploi. La prime à l'embauche Phoenix n'a permis d'engager que 837 demandeurs d'emploi. La relance du tourisme a également échoué cet été, de même que l'attractivité de la région en général.

