Rapport de la BEI sur l'investissement: l'incertitude pèse

Le rapport annuel de la BEI sur l'investissement ne dresse pas un tableau optimiste. L'Union européenne et les États membres n'investissent pas suffisamment dans la lutte contre le changement climatique, la révolution numérique et les services publics, ce qui représente une menace pour la compétitivité, la productivité et l'inégalité des revenus en Europe.

La semaine dernière, la Banque européenne d'investissement a publié son rapport annuel sur les investissements européens. Celui-ci pointe de nombreuses lacunes et incertitudes. Les entreprises européennes se montrent pessimistes quant aux perspectives économiques de 2020. L'Union européenne est à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine en termes d'investissements dans l'atténuation des changements climatiques, les investissements publics européens affichent un niveau historiquement bas et l'Europe peine à suivre le rythme imposé par la révolution numérique. En résumé, voici les résultats de l'enquête phare de la BEI menée auprès de 12.500 entreprises européennes.

