En vacances, le comportement des millennials et des baby-boomers diffère, qu'il s'agisse des réservations ou des dépenses sur place, indique MasterCard dans une étude.

D'après une enquête menée par Mastercard auprès de 1.001 Belges de 55 à 70 ans, il n'y a que peu de similitudes entre les habitudes de voyage des millennials et des baby-boomers. Voici quelques points qui marquent clairement ces différences de comportement et de routine entre les deux groupes d'âge lors des paiements en voyage.

1. Les parents se rendent dans une agence de voyages pour procéder à une réservation, les millennials le font en ligne

Les ainés conservent encore leurs habitudes hors ligne pour réserver un logement. Ils ne sont que 25 % à aller sur des sites des voyages ou des applications, indique l'étude. Les baby-boomers réservent parfois leur logement via booking.com (29 %) et, très sporadiquement, Airbnb (6 %). Ces pourcentages sont loin derrière ceux des millennials : 41 % d'entre eux réservent sur booking.com, 19 % sur Trivago, 17 % sur Airbnb, 13 % sur TripAdvisor et 10 % sur Hotels.com, précise MasterCard.

Constat étonnant : les générations plus âgées paient plus souvent leur logement par carte (73 %) que leurs (petits-)enfants (58 %).

2. La voiture s'impose toujours auprès des baby-boomers

Alors que les jeunes utilisent volontiers les transports en commun et les combinent à un voyage en avion (50 %), en train (16 %) ou en bus (15 %) pour atteindre leur destination, pas moins de 59 % des cinquantenaires et des sexagénaires rejoignent toujours leur hôtel au volant de leur voiture.

Plus de la moitié des baby-boomers (54 %) ne réservent pas de moyen de transport pour leurs vacances.

3. Les (grands-)parents consacrent un budget plus élevé à leur logement, les (petits-)enfants à la gastronomie

En général, les générations plus âgées consacrent un budget plus important à leur logement que leurs cadets : elles y accordent en moyenne 530 € contre seulement 397 € pour les millennials. L'inverse se vérifie pour le shopping et les activités gastronomiques : les millennials y consacrent respectivement 168 € et 353 €, tandis que les baby-boomers sont plus modestes et y consacrent respectivement 88 € et 316 €, selon l'étude.

Au total, on retiendra que les (grands-)mères dépensent environ 30 % de plus pour leurs vacances que leurs (petites-)filles. En revanche, les (petits-)fils dépensent 16 % de plus que leurs (grands-)pères.

Par contre, dans le sondage, les baby-boomers ont indiqué avoir une plus nette préférence pour les paiements électroniques - 83 % d'entre eux, tant en voyage que chez eux - que les millennials (70 %).

4. Les jeunes voyagent plus loin, mais moins souvent et moins longtemps

Si les baby-boomers laissent un peu plus libre cours à leur esprit aventurier - 18 % d'entre eux voyagent au moins trois fois par an - que les millennials (14 %), ils partent cependant moins loin, selon l'étude. Les générations plus âgées optent plus souvent pour des vacances à la plage ou des city-trips dans des destinations européennes, principalement en France et en Espagne. Seul un cinquième d'entre eux ont indiqué avoir réservé leurs dernières vacances en dehors de l'Europe, contre un tiers de la dernière génération.

Toutefois, il arrive plus souvent aux baby-boomers de voyager pendant plus d'une semaine (24 %), voire deux semaines (11 %), que les millennials (respectivement 17 % et 7 %).

Une similitude : deux tiers des Belges, jeunes et moins jeunes, s'en tiennent à un maximum de deux voyages par an.