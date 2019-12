Les derniers chiffres publiés mercredi par l'Office statistique Statbel révèlent le salaire moyen des Belges pour l'année 2017.

Le salaire médian atteignait 3.140 euros par mois en 2017. Cela signifie que la moitié des travailleurs à temps plein gagnait moins et l'autre moitié gagnait plus. Le salaire moyen brut était quant à lui de 3.558 euros, selon les derniers chiffres publiés mercredi par l'Office statistique Statbel.

Le salaire moyen a connu une augmentation de 15% depuis 2010. "Faire de longue études paie", relève Statbel. En effet, les salariés titulaires d'un master gagnent 50% de plus que le travailleur moyen. De plus, les titulaires de bacheliers et de masters ont vu leur salaire augmenter plus fortement ces dernières années que les travailleurs n'ayant pas fait d'études supérieures.

La fonction joue un rôle important: les directeurs généraux voient leurs salaires augmenter le plus rapidement (+21,6% en 7 ans). La hausse des salaires était nettement plus faible pour les manoeuvres des transports et de l'entreposage (+7,2%) et pour les caissiers (+8,2%).

Le salaire moyen n'est cependant pas le bon indice de valeur de l'éventail salarial réel, relève Statbel. La médiane pour le pays s'élève à 3.140 euros. La médiane est la plus élevée à Bruxelles avec 3.664 euros et s'élève à respectivement 3.120 euros et 2.994 euros en Flandre et en Wallonie.

Le groupe de travailleurs le plus important - qui représente 45% de ceux-ci - gagne entre 2.250 et 3.250 euros bruts par mois. Parmi les autres observations de l'Office statistique, on notera que l'écart entre les salaires les plus bas et les salaires les plus élevés a augmenté ces sept dernières années et que les femmes sont surreprésentées dans les classes salariales inférieures (jusqu'à 2.500 euros).