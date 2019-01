Que penserait le poète américain Walt Whitman de son pays aujourd'hui ?

Né dans une petite ville de l'île de Long Island, dans l'Etat de New York, le 31 mai 1819, Walt Whitman a exercé les métiers de journaliste, imprimeur, entrepreneur et instituteur, avant de se consacrer à la poésie. Son oeuvre exprime un nationalisme brut, vaste et généreux, fondamentalement américain et unique en son genre. Un nationalisme à la démocratie chevillée au corps.

...