Quatre indépendants sur dix songent à cesser leur activité

Plus de 8 indépendants sur dix sont inquiets pour leur avenir financier et 60 % de ceux-ci ont vu une baisse de leur niveau de vie ces six derniers mois, ressort-il d'une étude réalisée auprès de 700 d'entre eux par le courtier digital en assurances Yago, en partenariat avec la caisse d'assurance sociale Partena Professional et le comptable digital Billy.tech. L'étude figurent dans les pages de La Libre Belgique et La Dernière Heure vendredi.