Qu'est-ce que Wallonie-Santé, un nouveau levier public pour investir dans les soins de santé?

"La Wallonie avait des fonds d'investissement pour la culture et l'audiovisuel (St'art et Wallimage) mais pas pour le secteur de la santé, le plus gros pourvoyeur d'emplois de la région. Ce n'était pas très logique. " Philippe Buelen, vice-président du comité de direction de la Sogepa, ne cache pas sa satisfaction d'avoir réussi à lancer Wallonie-Santé, un outil de financement dédié aux investissements dans les hôpitaux, maisons de repos et de soins, résidences-services et centres d'accueil de personnes handicapées. Ce fonds est doté de 100 millions d'euros afin d'apporter des prêts aux institutions et pourra, en sus, apporter sa garantie pour 100 autres millions. Wallonie-Santé a été officiellement créée au début de l'été, sa politique d'investissements et son positionnement stratégique viennent d'être validés. Les premiers prêts sont attendus pour 2019.

...