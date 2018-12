"Prospérité glacée": la Sibérie sauvera-t-elle la Russie?

La Sibérie est déjà le moteur économique du pays, avec son gaz et son pétrole. Mais elle pourrait apporter beaucoup plus, avec le développement de la voie nord de navigation et l'exploitation de l'Arctique. Eric Hoesli, auteur d'un remarquable ouvrage sur la région, l'explique à "Trends-Tendances".