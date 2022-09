Le produit intérieur brut (PIB) corrigé des variations saisonnières a augmenté au cours du deuxième trimestre de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le nombre de personnes ayant un emploi a, lui, augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent, tant dans la zone euro que dans l'UE.

Au cours du premier trimestre de cette année, le PIB avait augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE. En comparaison avec le deuxième trimestre 2021, le PIB a crû de 4,1% dans la zone euro et de 4,2% dans l'UE, après +5,4% dans la zone euro et +5,5% dans l'UE au premier trimestre de cette année.

Pendant ce temps, le PIB des États-Unis a diminué de 0,1% entre les mois d'avril et de juin, par rapport au trimestre précédent, rappelle Eurostat. Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB a augmenté de 1,7% (après +3,5% au premier trimestre 2022).

Les Pays-Bas (+2,6%) ont enregistré la plus forte hausse du PIB par rapport au trimestre précédent, suivis de la Roumanie (+2,1%) et de la Croatie (+2,0%). Des baisses ont, par contre, été observées en Pologne (-2,1%), en Estonie (- 1,3%), en Lettonie (-1,0%) et en Lituanie (-0,5%).

Dépenses des ménages et croissance du PIB

Les dépenses des ménages ont augmenté entre les mois d'avril et de juin. La dépense de consommation finale des ménages a en effet progressé d'1,3% dans la zone euro et d'1,2% dans l'UE (après 0,0% au trimestre précédent). Un phénomène qui a contribué positivement à la croissance du PIB tant dans la zone euro que dans l'UE.

Sur la base des données corrigées des variations saisonnières, les volumes du PIB pour la zone euro et l'UE ont été respectivement de 1,8% et de 2,3% au-dessus de leur niveau du quatrième trimestre 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Taux d'emploi

Toujours au deuxième trimestre de cette année, le nombre de personnes ayant un emploi a par ailleurs augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent, tant dans la zone euro que dans l'UE. Au premier trimestre 2022, l'emploi avait augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Selon les estimations d'Eurostat, sur la base des données corrigées des variations saisonnières, au deuxième trimestre 2022, 213,4 millions de personnes avaient un emploi dans l'UE, dont 164,1 millions dans la zone euro.

L'emploi mesuré en nombre de personnes dans la zone euro était de 2,7 millions au-dessus du niveau du quatrième trimestre 2019, avant la pandémie de Covid-19, et de 3,5 millions au-dessus de ce niveau dans l'UE.

