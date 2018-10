Progression des ventes de motos et de scooter, davantage vus comme solutions de mobilité

Les immatriculations de motos et de scooters neufs ont poursuivi leur progression ces derniers mois (21.695), avec une hausse de 10,2% entre janvier et septembre par rapport à la même période il y a un an, ressort-il jeudi des chiffres de la Fédération belge de l'automobile et du cycle. Les deux roues motorisés sont de plus en plus vus comme une solution de mobilité.