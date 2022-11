Les ministres bruxellois et wallon de l'Energie, Alain Maron et Philippe Henry, ont annoncé à tour de rôle des relèvements pour 2023, dans la mesure de leurs moyens budgétaires limités.

Rénover son bâtiment, isoler davantage, modifier sa source de chauffage... : ce sont des réflexes évidents en cette période de crise énergétique. Encore faut-il avoir les moyens, tant l'alourdissement de la facture laisse peu de marge pour ces investissements souvent onéreux. Des primes existent, tant à Bruxelles qu'en Wallonie, pour autant que l'on s'y retrouve et que l'on puisse avancer l'argent. Et... tenant compte des difficultés budgétaires importantes des Régions concernées. Sans oublier les complaintes selon lesquelles l'octroi serait trop lent.

Pour autant, des moyens supplémentaires seront alloués en 2023.

A Bruxelles

La Région bruxelloise annonce qu'elle va augmenter les moyens alloués à ces primes de rénovation énergétique. "Malgré les circonstances budgétaires difficiles, nous continuons à investir pour accélérer la transition énergétique", souligne Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l'Energie, à L'Echo ce mercredi matin. Le budget octroyé à Renolution, le programme bruxellois d'aide à la rénovation des bâtiments, augmentera de 18 millions d'euros en 2023 pour atteindre la centaine de millions.

Ce sont singulièrement les primes à la rénovation des toitures qui seront renforcées. Les bas et moyens revenus sont ciblés en priorité, l'intervention pourrait atteindre jusqu'à la moitié des coûts des travaux. La prime pour les pompes à chaleur sera majorée de 250 euros par logement. Entre autres aides adaptées.

Pour autant, l'objectif de tripler le taux actuel de rénovation, situé à un faible petit pourcent, reste aléatoire, de même que celui visant à obtenir un niveau moyen de performance énergétique diminué par trois à l'horizon 2050.

Informations: https://renolution.brussels/fr

Et en Wallonie

En Wallonie aussi, les écologistes augmentent autant que possible les primes à la rénovation, dans un contexte budgétaire compliqué.

Bonjour @eliodirupo, serait-il possible d'accélérer le traitement des dossiers de primes à la rénovation ? Recevoir celles-ci deux ans après les travaux, comme c'est souvent le cas, n'a guère de sens. #walgov #EnergyCrisis — François Schreuer 🔻🕊️ (@Schreuer) November 30, 2022

Lors de la COP27, Philippe Henry (Ecolo), ministre wallon du Climat, a annoncé à la RTBF que la distribution des primes à la rénovation des bâtiments devrait s'accélérer. Un budget de 100 millions d'euros supplémentaires a été dégagé, "une augmentation de 40% sur les différentes interventions qui concernent l'isolation des bâtiments et la permission "d'aller jusqu'à 90% du coût des factures ".

"Ce que l'on vise à faire avec cela, c'est que n'importe quel ménage qui souhaite réaliser des travaux d'isolation, diminuer sa consommation, puisse être d'une part accompagné pour le faire, précisait Philippe Henry. Et d'autre part qu'ils n'aient pas de frein financier (par des primes ou par des prêts) ". Là aussi, on vise 2023. Le système d'accompagnement et les informations sur les primes sont déjà disponibles dès aujourd'hui, précise le ministre.

Informations : jediminuemafacture.be.

