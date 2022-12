Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

La guerre en Ukraine et la pandémie s'éterniseront. Le coût élevé des produits de base aidera les producteurs, mais accentuera l'insécurité alimentaire et ébranlera de nombreuses économies.

Même si la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial ralentira à 1,6% en 2023 contre 2,8% en 2022, l'inflation sera toujours bien là, caracolant à 6%, contraignant les banques centrales à augmenter encore davantage leurs taux d'intérêt.

La Chine, quant à elle, maintiendra ses taux bas et levera le pied sur sa politique zéro covid, ce qui stimulera le commerce mondial.

Economist Intelligence

