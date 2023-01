Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Prêtes à reprendre leur envol, les compagnies aériennes devraient redevenir rentables en 2023, la demande longtemps refoulée devant stimuler les départs de touristes interna-tionaux de 30% pour atteindre 1,6 milliard.

Mais le tourisme mondial ne reviendra pas à la normale. En effet, les départs resteront sous les niveaux prépandémiques qui s'élevaient à 1,8 milliard, freinés par la hausse du coût de la vie et la politique zéro covid de la Chine. Les recettes du tourisme, d'environ 1.400 milliards de dollars, retrouveront leurs sommets de 2019 uniquement en raison des coûts exorbitants de l'énergie, du personnel et de l'alimentation.

Le covid entraînera des pénuries de personnel, surtout en Amérique et en Europe. Les voyages d'affaires resteront limités, étant donné que les réunions à distance persisteront.

En revanche, les compétitions sportives et d'autres événements doperont les voyages. La Chine s'est désistée pour organiser la Coupe d'Asie des Nations de football, mais assouplira les restrictions pour accueillir les Jeux asiatiques au mois de septembre, suite à leur report.

La réouverture limitée de la Chine permettra à l'Asie de doubler l'afflux de touristes en 2023. De même, la France espère que la Coupe du monde de rugby amènera l'affluence. En Arabie saoudite, le hadj passera d'un système de loterie à des quotas, ce qui permettra à davantage de pèlerins de se rendre à La Mecque.

Economist Intelligence Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com

