Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Après trois années à boire la tasse, les fabricants de voitures ne parviendront pas à reprendre leur rythme de croisière en 2023. En effet, si les ventes de voitures neuves augmenteront de 1%, elles resteront tout de même 14% en dessous des niveaux de 2019. Les ventes de véhicules utilitaires, moins durement touchés par la pandémie, continueront à diminuer. Les blocages de la chaîne d'approvisionnement persisteront, mais la pénurie de puces se résorbera. En revanche, les déficits énergétiques et les prix élevés feront plus de dégâts, surtout en Europe. Les fabricants de voitures auront du mal à répercuter la hausse des coûts sur leurs clients, étant donné que l'inflation rogne les revenus et les économies des consommateurs. Les bénéfices vont donc chuter. Même les ventes mondiales de véhicules électriques accéléreront moins abruptement. Aussi, après avoir doublé en 2021, elles n'augmenteront que de 25% pour atteindre 10,8 millions d'unités, soit 20% du marché total des voitures neuves. La Chine en achètera plus de la moitié, étant donné qu'elle revient sur son projet de supprimer les allègements fiscaux par crainte d'étouffer la demande. Le pays imposera également les normes les plus strictes au monde pour les émissions issues de véhicules à combustibles fossiles. Les ventes de véhicules électriques baisseront en Allemagne, en raison de la suppression des subventions. Mais ce sont les véhicules électriques qui constituent le meilleur espoir à long terme pour les fabricants, ce qui les poussera à en commercialiser davantage. Les nouveaux modèles électriques auront tendance à être plus volumineux, comme le Cybertruck de Tesla, qui aurait déjà dû sortir, ou les véhicules utilitaires sport de BMW, Hyundai et d'autres marques. Robotaxis sillonnera notamment les routes chinoises et émiraties. Deux villes allemandes accueilleront des essais de véhicules autonomes de "niveau quatre", où les conducteurs humains ne seront quasiment plus nécessaires.