Près de 133 millions d'euros ont été levés en 2022 dans le cadre du tax-shelter par les quatre principaux acteurs du secteur (uFund, BNP Paris Fortis Film Finance, Taxshelter.be et Beside), ressort-il des chiffres communiqués à Belga.

Au total, pas moins de 583 projets audiovisuels et scéniques ont été financés par le biais de cet incitant fiscal destiné à soutenir l'activité cinématographique et artistique en Belgique.

BNP Paribas Fortis Film Finance a clôturé sa levée de fonds annuelle avec 35 millions d'euros récoltés, dont 29% pour les arts de la scène. La filiale a contribué au financement de 90 projets audiovisuels et scéniques, en collaboration étroite avec plus de 30 producteurs et productrices agréés.

Avec plus de 34,5 millions d'euros levés en 2022, Taxshelter.be et ING ont contribué au financement de 265 projets audiovisuels (156) et scéniques (109), en collaboration étroite avec 65 producteurs agréés néerlandophones et francophones. Taxshelter.be a connu une croissance de plus de 13 % par rapport à 2021.

Beside Tax Shelter (ex Belga Films Fund) a quant à lui récolté 32 millions d'euros au bénéfice de 40 projets audiovisuels (28 millions) et 71 projets scéniques (4 millions).

Enfin, uFund a levé 31,3 millions, dont 3 millions pour les arts de la scène, ce qui représente une croissance de 8,3 % par rapport à l'exercice précédent (28,9 millions). La société se dit "très satisfaite" du résultat obtenu. Au total, 56 projets audiovisuels (films, séries) et 61 projets d'arts de la scène ont été financés.

L'année 2023 verra l'entrée du secteur des jeux vidéo dans le mécanisme du tax-shelter. Cette mesure, approuvée par le parlement fédéral et la Commission européenne, est le fruit d'un long processus dont l'objectif est de faire grandir un secteur peu soutenu jusqu'ici en lui donnant accès à une nouvelle source de financement.

