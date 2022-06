Dans une interview accordée à Trends, Freddy Versluys, le PDG de l'entreprise de défense OIP (Optronic Instruments & Products ) basée à Audenarde, s'attend à une longue guerre en Ukraine. "La situation est désespérée. Le président russe Vladimir Poutine a commis une grave erreur. Jusqu'où devrait-il aller s'il ne veut pas perdre la face ?"

OIP (Optronic Instruments & Products) est un spécialiste dans le domaine de la technologie, du développement et de la production de systèmes électro-optiques pour les marchés de la défense, de la sécurité intérieure et de l'aérospatiale. Par exemple, elle s'occupe actuellement de la modernisation des chars T30 Piranha de l'armée belge, qui seront équipés de tout nouveaux missiles Spike. Pour l'armée française, OIP livre 2 600 fusils de précision semi-automatiques de FN Herstal, équipés de viseurs de jour et de nuit développés par cette entreprise d'Audenarde.

Quelque 80 à 85 % du chiffre d'affaires de l'entreprise (en 2021, près de 50 millions d'euros avec 120 salariés) provient de la défense. Mais OIP fabrique également des caméras pour les satellites et autres engins spatiaux. Ainsi, dans l'atmosphère de Mars, la caméra Nomad détecte du méthane, qui pourrait indiquer la présence de vie. La caméra du satellite européen Proba V prend des photos de la végétation sur terre et recueille des informations sur les maladies, l'avancée de la sécheresse et l'urbanisation.Le PDG Freddy Versluys (65 ans), qui travaille chez OIP depuis 1989, est un vétéran du secteur de la défense. Il se montre peu optimiste quant à la guerre en Ukraine.La guerre semble être une aubaine pour les entreprises de défense. Les gouvernements occidentaux injectent des milliards dans le renouvellement de leurs armées.FREDDY VERSLUYS. "On dit que les dépenses de défense vont augmenter dans de nombreux pays européens. Mais je n'ai pas encore vu le premier euro. Tout cela va-t-il se concrétiser ? C'est à ce moment-là que les premières réactions se produisent : "Hola ! Nous n'avons rien de plus", "Nous ne pouvons rien faire de plus" ou "Nous devons faire quelque chose de toute urgence". Mais qu'en sera-t-il dans six mois ou un an ? En pratique, nous ne voyons encore rien bouger. Bien sûr, ce n'est pas possible. Les budgets doivent être approuvés. Ils doivent être dépensés avec sagesse. Ce sont des procédures complexes. Je ne pense pas que les premières mesures concrètes seront prises avant 2023-2024 au plus tôt."D'ici là, la guerre sera peut-être terminée ?VERSLUYS. "Bonne question, mais vous devriez l'adresser à Vladimir Poutine. Mais si on me pose la question, la réponse est "je ne pense pas". La situation est désespérée. Poutine a commis une grave erreur. Jusqu'où devrait-il aller s'il ne veut pas perdre la face?"Que va-t-il faire ?VERSLUYS. " La réponse est très difficile, car ce qu'il fait en Ukraine est illogique. Il subit des pertes importantes. Cela aura également un impact important sur l'avenir de la guerre. L'armée russe a déjà perdu plus de 700 chars. La voie de Poutine, c'est la voie de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, on disait toujours : "Les Russes seront sur le Rhin dans 24 heures". Il semblerait maintenant qu'après deux mois, ils n'ont pas été en mesure d'annexer ne serait-ce que la moitié de l'Ukraine. Cela donne une vision très différente des choses."La faiblesse de l'armée russe vous surprend-elle ?VERSLUYS. "Oui. Cette armée a beaucoup changé au cours des dix dernières années. En matière de technologie notamment, l'armée russe a rattrapé son retard sur l'Occident. Il y a dix ans, il utilisait encore une mécanique de base. Les Russes sont devenus beaucoup plus modernes en matière d'électronique et d'informatique. Le matériel russe est très fiable, comme l'avion de chasse MiG-29. Le seul inconvénient est qu'ils ne sont pas aussi sophistiqués que les avions occidentaux. Or c'est précisément dans ce domaine que les Russes ont rattrapé leur retard depuis dix ans. Mais sont-ils tous là, pour un déploiement massif du nouveau matériel ? C'est une autre question. Je m'attendais à une armée russe mieux organisée et plus moderne. Mais il faut rester honnête : l'armée russe dispose d'un équipement très sophistiqué. Je ne les ai pas vus l'utiliser en Ukraine. Donc vraisemblablement, il manque encore quelque chose à cet équipement moderne, pour pouvoir l'utiliser efficacement."Ces composants électroniques viennent-ils de l'Ouest, ou les Russes les ont-ils développés eux-mêmes ?VERSLUYS. "Ceux-ci viennent principalement de l'Ouest, de Taïwan et de la Chine."L'embargo économique va donc nuire aux Russes ?VERSLUYS. "Certainement. Apparemment, les Russes ont déjà largement déployé des bombardements de précision en Syrie. Cela expliquerait donc leur manque à gagner actuel et pourquoi ils bombardent tout aujourd'hui. Ils n'ont plus la capacité d'effectuer des bombardements de précision. Ils n'ont pas assez d'équipement."Nous dirigeons-nous vers un scénario de type Première Guerre mondiale si la guerre en Ukraine se prolonge ? Une guerre d'usure et dans l'impasse avec des tranchées et des fronts?VERSLUYS. "Je le soupçonne. Les Russes sont les attaquants, les Ukrainiens sont les défenseurs. Les défenseurs ont toujours l'avantage sur les attaquants. De plus, les Ukrainiens sont fortement soutenus par tout un équipement en provenance de l'Ouest. Les armes antichars américaines Javelin font bien leur travail. Cela va vite. Et on peut aussi le voir dans le désespoir des Russes."La Russie est dépeinte par l'Occident comme un État voyou. Est-ce la bonne stratégie ? Certains disent que de toute façon nous devrons parler aux Russes.VERSLUYS. "Cela tourne autour d'une personne : Vladimir Poutine. C'est le grand problème du monde. Si tout le monde est de bonne volonté, vous n'avez pas vraiment besoin d'équipement militaire. Il suffit juste qu'il y ait une personne qui pense différemment."Les entreprises de défense sont-elles aujourd'hui perçues plus positivement par l'opinion publique ?VERSLUYS. "Positif" est un mot trop positif. Il suffit qu'une seule personne puisse faire exploser les choses et il y en a tant dans le monde : les dirigeants de la Corée du Nord, de la Chine, de la Syrie, de la Turquie, des Philippines, de l'Iran, etc. Tout le monde n'est pas de bonne volonté. L'Europe s'est complètement désarmée au cours des vingt dernières années et quand quelqu'un arrive avec de mauvaises intentions. Eh bien, alors vous restez là les bras ballants. Les effectifs de l'armée belge ont été réduits à zéro. Même les Allemands doivent admettre qu'ils n'ont plus d'influence. Si Poutine avait eu le poids et la force, comme nous l'attendions, cela aurait été un drame. Il aurait en effet été sur le Rhin en 24 heures. Les yeux de l'Europe et de tous les autres pays s'ouvrent maintenant. Tout n'était pas aussi paisible que nous le pensions. Nous nous sommes endormis en Europe. La défense est peut-être un mal nécessaire, car si vous ne l'avez pas, vous avez un problème."