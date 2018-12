Pourquoi les mois à venir seront décisifs pour Emmanuel Macron

Il va être temps pour Emmanuel Macron de mettre les bouchées doubles, alors que les Français commencent à se demander s'ils ont élu un chef aussi vaniteux que jupitérien ou un réformateur déterminé, capable de faire bouger le pays. A la fin de l'année, Macron sera à la moitié de son mandat. Les Français voudront voir le résultat de ses réformes - en matière de croissance et d'emploi - et voir s'ils doivent encore s'accommoder de son style présidentiel et souvent autoritaire.

