Pourquoi la guerre des genres aura bien lieu

Pour ceux qui en ont assez des revendications des différentes minorités, 2019 ne va guère apporter de répit. Sur les sujets les plus clivants - notamment l'avortement, le Brexit et l'immigration -, peu de gens vont changer d'avis. Mais un nouveau combat communautariste vient d'apparaître, axé sur une question où les deux camps ne sont pas encore entièrement départagés. Cela va commencer à changer en 2019. Cette question n'est autre que l'" auto-identification de genre ". Elle repose sur cette idée qu'il ne faut pas classer les êtres humains en fonction de leur sexe biologique, mais les inviter à dire s'ils se sentent davantage homme ou femme, ou bien s'ils se situent quelque part entre ces deux pôles. Sur de nombreux campus progressistes, aux Etats-Unis et ailleurs, les étudiants qui portent des " pin's à pronoms " sont devenus la norme : ils déclarant ainsi leur préférence pour " lui " ou " elle " - à moins qu'ils ne préfèrent l'un des nombreux néologismes américains comme " ze " (pronom non genré) ou " hir " (mélange de " her " et " his ") si leur identité est non binaire (ni homme, ni femme), gender fluid (" à genre variable ") ou autre.

