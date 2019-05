Depuis 6 ans, le nombre de riches ayant décidé d'élire domicile à l'étranger a pratiquement doublé. Une augmentation de 14% a été enregistrée rien qu'entre 2017 et 2018, selon les chiffres d'une étude du cabinet sud-africain New World Weath. Si les raisons de ces départs semblent a priori fiscales, d'autres critères rentrent aussi en ligne de compte.

Les grandes fortunes s'expatrient toujours de plus en plus. L'année dernière, ce ne sont pas moins de 108.000 millionnaires qui ont décidé de s'installer dans un pays étranger, explique Le Figaro. Selon le cabinet sud-africain New World Weath, l'augmentation des expatriations des plus riches grimpe à 14% entre 2017 et 2018 et a doublé depuis 2013.

...