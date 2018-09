Pourquoi l'accès à la justice inquiète les Belges

La Déclaration universelle des droits de l'homme, vous ne savez pas trop ce que cela recouvre ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls : 55 % des Belges, interrogés par Amnesty International à l'occasion des 70 ans de ce texte, admettent leur ignorance à ce propos. Et la proportion grimpe jusqu'à 67 % chez les moins de 35 ans. Le constat désole, voire inquiète les responsables de l'ONG. " Les citoyens et citoyennes doivent prendre conscience de l'importance de ce texte comme garde-fou contre les injustices et les abus, martèle Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty. Il garantit nos libertés. Certes, ce n'est pas un texte contraignant mais c'est un très bel outil auquel se référer pour faire respecter nos droits. "

...