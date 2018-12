Pour Schwarzenegger, l'Amérique reste verte malgré Trump

L'ancien Mr Univers, connu notamment pour son rôle de Terminator, avant de se reconvertir en politique, est venu en Pologne pour la 24e conférence annuelle de l'ONU sur le climat. Dans une interview à l'AFP, il s'est dit en "croisade pour l'environnement", appelant le monde entier à se joindre à ce combat.

La COP24 réunie à Katowice doit permettre à quelque deux cents pays de se mettre d'accord sur les règles d'application de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète et ses effets désastreux.

"Je pense que la responsabilité des gouvernements consiste à protéger les gens. Si nous avons des armées, c'est pour repousser des attaques. Eh bien, là, c'est la plus grande attaque", a insisté l'ancien gouverneur de Californie.

"Sept millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution (de l'air). 25.000 d'entre elles meurent en Amérique. Si nous renonçons à nous battre contre cela, c'est que quelque chose cloche chez nous".

Pendant ses deux mandats à la tête du plus grand et plus riche Etat américain, Schwarzenegger a aidé la Californie à se muer en puissance verte.

Il a promulgué des lois offrant aux responsables de l'Etat et des administrations locales des instruments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant l'étalement urbain. Il a promu les énergies renouvelables et les technologies vertes.

Et malgré la volonté du président américain de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris de 2015, l'ancien acteur se montre optimiste sur l'attitude générale des Américains.

"Le fait que Donald Trump soit sorti de l'accord de Paris ne veut pas dire que l'Amérique en est sortie", a-t-il souligné.

"Tous nos Etats qui étaient favorables à l'environnement vont toujours dans la même direction. Toutes nos villes en Amérique vont dans la même direction, elles sont toujours dans l'accord de Paris".

"Les gens doivent comprendre"

"Les gens investissent dans l'économie verte. C'est une industrie en expansion et les gens doivent comprendre que nous devons tous agir ensemble. L'Amérique en est et si notre leader fou n'en est pas, qu'il en soit ainsi".

Lors de sa campagne électorale, M. Trump a promis à plusieurs reprises de protéger les mineurs de charbon et même de rouvrir les mines fermées.

La COP24 se tient à Katowice, capitale du charbon polonais, et le gouvernement de Varsovie qui défend son industrie houillère prône une "juste transition" qui réduit graduellement l'utilisation du charbon, tout en protégeant les mineurs et leurs emplois.

Mais pour Schwarzenegger, l'argument de vouloir protéger une économie dépendant de combustibles fossiles est erroné.

"Les technologies vertes créent un grand nombre d'emplois et la vérité, c'est que nous n'avons pas à choisir entre les unes et les autres. On peut protéger l'environnement et protéger l'économie en même temps", a-t-il expliqué.

Selon l'Institut américain des technologies énergétiques avancées (AEE), plus d'un demi-million de personnes travaillent dans l'économie verte en Californie, soit plusieurs fois le nombre de mineurs de charbon dans tous les Etats-Unis.

"Nous avons la première économie des Etats-Unis et nous avons les plus strictes lois sur l'environnement, ce qui montre que l'un n'exclut pas l'autre", a encore insisté Schwarzenegger.

"Nous devons faire en sorte que tout le monde entende ce message, que chacun y participe, que ce soit en achetant une voiture électrique, en éteignant les lumières ou l'air conditionné quand on quitte la maison, en installant des panneaux solaires chez soi... Quel que soit ce geste, les gens doivent le faire pour que nous gagnions tous".