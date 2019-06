Les défenseurs du libre-échange ont fort à faire. La commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager est assaillie de toutes parts : piratage de l'économie par les géants d'Internet, rêves de méga-fusions des politiciens européens. L'Union européenne s'en tire plutôt bien car il n'y a pas de réelle alternative. "Ceux qui refusent de collaborer finiront par ne plus rien contrôler", dit-elle.

Pourriez-vous imaginer la vie sans Google, Amazon ou Facebook ? Aujourd'hui, quelques clics suffisent pour trouver une information, passer commande ou communiquer avec le monde entier. Les acteurs internet sont tellement puissants qu'ils n'hésitent pas à mettre hors-jeu les nouveaux venus aux idées révolutionnaires ou à les racheter pour asseoir un peu plus leur omnipuissance et étouffer la concurrence dans l'économie numérique. Le consommateur, qui croit être roi, est le dindon de la farce. La Danoise Margrethe Vestager, fille de pasteur devenue commissaire européenne à la Concurrence, à la poigne légendaire, s'efforce de remettre de l'ordre. Elle est célèbre pour avoir osé affronter Google et consorts, et leur avoir infligé des amendes de plusieurs milliards d'euros. Malgré cela, la lutte reste inégale. Il y a plus d'utilisateurs Facebook que de citoyens chinois. Et Amazon contrôle un écosystème commercial plus puissant que celui de bon nombre d'économies nationales.

...