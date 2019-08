opinion

"Pour l'humanité, le temps presse"

Steven Pinker, professeur à Harvard, affirme que nous n'avons jamais été aussi riches, nous n'avons jamais été en meilleure santé, jamais la violence dans nos sociétés n'a été aussi faible qu'aujourd'hui. Tout ce qu'il dit là est absolument vrai. Mais une fois nous être réjouis de ce constat réconfortant, notons que le fait que nous soyons plus riches qu'autrefois, en meilleure santé et que la violence ait été réduite, est sans rapport avec celui de savoir si nous maîtrisons ou non le risque d'une extinction de l'humanité, à moyenne ou à brève échéance.

Rien n'interdit que nous puissions disparaître en tant qu'espèce alors qu'à titre individuel, nous n'avons jamais vécu aussi longtemps en bonne santé. Nous pourrions même être sur le point de faire du rêve de l'immortalité individuelle une réalité, ayant d'abord défini le vieillissement comme une maladie, l'ayant vaincu ensuite par les progrès combinés de la médecine et de la génétique, cela ne changerait rien au fait que cet être immortel, au sens de la longévité, puisse être enseveli comme avant sous la lave ou la cendre crachées par un volcan, terrassé par une peste inédite ou pulvérisé par une bombe. Cet être doit, de plus, pouvoir respirer un air non toxique, boire une eau potable, manger des aliments sains en quantité suffisante.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×