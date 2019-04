Dans l'entretien qu'il nous a accordé, l'ambassadeur de Chine à Bruxelles se veut rassurant : son pays n'est pas une menace, c'est un partenaire, dit-il. Et il désirerait une meilleure coordination des informations à destination des investisseurs chinois intéressés par la Belgique.

CAO Zhongming est depuis quelques mois ambassadeur de Chine en Belgique. Alors que certains craignent une mainmise de plus en plus grande du géant asiatique sur l'économie européenne, en cette période d'échanges diplomatiques intense entre la Chine et l'Union européenne, et au moment où le pays négocie avec les Etats-Unis afin de tenter d'apaiser leurs tensions commerciales, il a accepté de nous livrer son point de vue sur ces sujets sensibles.

...