Pour Jeff Bezos, CEO d'Amazon, les attaques de Trump sur les médias sont "dangereuses"

"Il est dangereux de diaboliser les médias", a affirmé Jeff Bezos, au cours d'une réception à l'organisation Economic Club à Washington.

"Il est dangereux de qualifier les médias de minables. Il est dangereux de dire qu'ils sont les ennemis du peuple", a-t-il poursuivi. "Nous vivons dans une société où ce ne sont pas seulement les lois du pays qui nous protègent... Ce sont aussi les normes sociales (...). Cela fonctionne parce que nous croyons les mots" écrits sur les pages des journaux.

Selon Jeff Bezos, le président américain Donald Trump et les personnalités publiques devraient s'attendre à faire l'objet d'un contrôle public et médiatique, qu'il a jugé "sain". C'est apparemment la première fois que le patron d'Amazon, cible fréquente de Donald Trump, lui adresse des reproches directs et en public.

Conversations avec Trump

"Je défends le Post", a déclaré Jeff Bezos. "Je n'éprouve pas le besoin de défendre Amazon", a-t-il ajouté. Inquiet des invectives présidentielles envers la presse, Jeff Bezos a en revanche affirmé qu'il n'était pas trop préoccupé par l'avenir des médias d'information.

"Nous sommes tellement solides dans ce pays. Les médias vont bien", a-t-il dit. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a ajouté avoir eu "plusieurs conversations" avec Donald Trump, sans vouloir en préciser la teneur. Par ailleurs, le fondateur et CEO d'Amazon a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas de la possibilité d'un contrôle antitrust de l'entreprise, géant numérique qui a récemment dépassé les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

"85% des ventes se font toujours dans le monde physique donc c'est ici que nous devons faire face à la concurrence", a fait valoir M. Bezos lors d'un dîner organisé par l'Economic Club de Washington.