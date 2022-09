L'Espagne, confrontée à une inflation supérieure à 10% en glissement annuel, baissera la TVA sur le gaz de 21% à 5% à partir d'octobre et jusqu'à la fin de l'année, a annoncé jeudi le Premier ministre Pedro Sánchez.

"Alors que nous allons entrer dans l'automne et dans l'hiver, il nous paraît raisonnable d'essayer de faire baisser la facture de chauffage" des Espagnols, a-t-il déclaré sur la radio Cadena Ser. Cette mesure sera en vigueur "initialement" d'octobre à fin décembre mais M. Sánchez s'est dit prêt à la "prolonger l'année prochaine, le temps que durera la situation tant difficile que nous traversons".

Elle permet d'aligner la TVA sur le gaz sur celle de l'électricité, plafonnée elle aussi à 5% depuis un paquet de mesures adopté fin juin par le gouvernement pour limiter l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat.

Tirée en particulier par les prix de l'énergie, sur fond de guerre en Ukraine, l'inflation, qui a légèrement ralenti en août à 10,4% sur un an, est au-dessus de la barre des 10% depuis le mois de juin, un niveau inédit depuis le milieu des années 1980. Selon le gouvernement espagnol, elle devrait baisser d'ici la fin de l'année mais rester élevée, avec un niveau moyen de 7,8% prévu en 2022.

Se félicitant du ralentissement enregistré en août, la ministre de l'Economie Nadia Calviño a toutefois appelé à la "prudence", tant "l'incertitude" est "élevée" à cause de la guerre en Ukraine. Le gouvernement espagnol a multiplié ces derniers mois les plan d'aides pour tenter de compenser les effets de l'inflation sur les ménages et les entreprises, avec notamment des subventions sur les carburants et les transports, au risque de faire gravement déraper les finances publiques.

Comme l'Espagne, plusieurs pays européens ont annoncé ces dernières semaines des baisses temporaires de la TVA sur le gaz, à l'image de l'Allemagne, où le taux est passé de 19% à 7%, ou bien de l'Italie, qui l'a elle aussi plafonnée à 5%.

