Pour être commercialisés dans l'Union européenne, les smartphones et tablettes, sans oublier les liseuses et les casques, devront être munis d'un port USB-C pour leur chargement.

Il aura fallu 10 ans d'escarmouches entre le secteur, le Parlement européen et les Etats membres mais cette fois, ça y est: pour être commercialisés dans l'Union européenne, les smartphones et tablettes, sans oublier les liseuses et les casques, devront être munis d'un port USB-C pour leur chargement.

Un sale coup pour Apple qui équipe tous ses appareils d'un port spécial appelé Lightning mais une décision logique vu l'utilisation massive aujourd'hui de l'USB-C. La disposition entrera en vigueur en 2024, le temps que les 27 Etats retranscrivent la directive dans leur droit national.

Ce n'est pas tout: la même mesure de chargeur unique s'imposera aux PC portables en 2026. La directive vise aussi la vitesse de chargement qui devra être la même, quelle que soit la marque de chargeur utilisée.

