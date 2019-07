Plus on exporte, moins il y a de clandestins!

Et si nous observions les choses depuis un autre point de vue ? Les économistes Fabio Mariani et Luca Pensieroso (UCLouvain) ont tenté l'exercice à propos d'un sujet sensible : l'immigration clandestine. Habituellement, les politiques visant à endiguer cette immigration se focalisent sur l'offre, en intensifiant les contrôles aux frontières, les rapatriements forcés, etc. Les deux économistes ont choisi de partir plutôt de la demande d'immigration illégale par les entreprises et les ménages des pays de destination.

© Belgaimage

Les migrants en séjour illégal constituent une réserve de main-d'oeuvre pour l'économie souterraine dans la construction, l'agriculture, l'horeca ou autre. Plus celle-ci se développe, plus le terrain est attractif pour les candidats à l'exil, comme le confirme le croisement de données statistiques européennes sur l'importance de ...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×