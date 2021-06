En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées par de nombreux travailleurs, la date de paiement a été avancée pour les travailleurs relevant des secteurs les plus vulnérables. Plus d'1,6 million de travailleurs ont reçu un pécule de vacances en 2020.

Au 31 décembre 2020, l'Office national des vacances annuelles (ONVA) a calculé et payé les pécules de vacances à 1.678.260 travailleurs -ouvriers et artistes non-indépendants- pour un montant total de 5.439.699.131 euros brut, indique vendredi l'organisme dans un communiqué.

L'Office national des vacances annuelles est une institution publique de sécurité sociale, chargée de gérer et contrôler le secteur des vacances annuelles des ouvriers et des artistes. Le nombre de travailleurs a augmenté de 11.639 unités en 2020 par rapport à l'année précédente. En termes de montants, l'ONVA a payé en 2020 110.388.183 euros de plus qu'en 2019, ce qui représente une augmentation de 3,19 %. En raison de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées par de nombreux travailleurs, la date de paiement a été avancée pour les travailleurs relevant des secteurs les plus vulnérables. En 2020, le contact center de l'ONVA a répondu à 71.443 appels néerlandophones et 94.776 appels francophones. 2020 fut également l'année du lancement de la nouvelle version du service en ligne "Mon compte de vacances", modernisé et repensé afin d'être plus convivial et intuitif.

