Plus de 5.100 chômeurs ont perdu leur droit à des allocations d'insertion

L'an dernier, 5.123 chômeurs on vu leur droit aux allocations d'insertion expirer, selon les statistiques provisoires de l'Office national de l'emploi (Onem) publiées lundi. Le mois dernier, le recul du nombre de chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi s'est par ailleurs poursuivi, passant à 327.403, soit 22.609 de moins qu'un an plus tôt (-6,5%). La Belgique n'en avait plus connu aussi peu depuis la fin des années 1970 et la période précédant la deuxième crise pétrolièr