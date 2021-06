Au 1er janvier 2020, plus de 3,582 millions de travailleurs salariés en Belgique constituaient une pension complémentaire (deuxième pilier), indique jeudi un rapport bisannuel de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Plus de 2,1 millions de travailleurs constituaient une pension complémentaire au sein d'un régime de pension sectoriel (+5% par rapport au 1er janvier 2018) et près de deux millions étaient affiliés à un régime de pension d'entreprise (+11% par rapport au 1er janvier 2018). Près de 600.000 travailleurs salariés, soit 17%, sont affiliés tant à un régime de pension d'entreprise qu'à un régime de pension sectoriel. La pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) restait confidentielle avec 319 souscriptions au début 2020.

Les affiliés actifs à un régime de pension sectoriel et à un régime de pension d'entreprise représentent respectivement 34% et 35% du nombre de travailleurs actifs sur le marché de l'emploi, constate encore le rapport de la FSMA.

Si la majorité des affiliés est masculine (59% d'hommes dans les régimes de pension sectoriels et 58% dans les régimes de pension d'entreprise), la proportion de femmes augmente légèrement d'année en année.

