Depuis le début de la crise du coronavirus, plus de 260.000 reports de paiement ont été accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises, selon le dernier "Coronamonitor" de la Fédération du secteur financier Febelfin.

Dans le détail, 122.815 dossiers de particuliers ont bénéficié d'un report de paiement de leur crédit hypothécaire, pour un encours sous-jacent total de 12,9 milliards d'euros de crédits, et donc un crédit moyen de 105.074 euros.

Quant aux crédits à la consommation, 6.232 reports ont été accordés pour un encours sous-jacent total de 132,6 millions d'euros.

Enfin, 133.715 entreprises ont bénéficié d'un report de paiement, pour un total de 22,4 milliards d'euros et un encours moyen de 167.254 euros. Plus de 80% des reports de paiement ont été accordés à des PME et travailleurs indépendants.

Dans le détail, 122.815 dossiers de particuliers ont bénéficié d'un report de paiement de leur crédit hypothécaire, pour un encours sous-jacent total de 12,9 milliards d'euros de crédits, et donc un crédit moyen de 105.074 euros. Quant aux crédits à la consommation, 6.232 reports ont été accordés pour un encours sous-jacent total de 132,6 millions d'euros. Enfin, 133.715 entreprises ont bénéficié d'un report de paiement, pour un total de 22,4 milliards d'euros et un encours moyen de 167.254 euros. Plus de 80% des reports de paiement ont été accordés à des PME et travailleurs indépendants.