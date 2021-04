Pas moins de 2.340 infractions au télétravail obligatoire ont été enregistrés depuis la mi-décembre, ressort-il vendredi des chiffres reçus par le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne du Service d'information et de recherche sociale (SIRS). Près de 14% des employeurs contrôlés sont concernés.

Les entreprises sont tenues de recourir autant que possible au télétravail afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Entre le 17 décembre et le 28 mars, les services d'inspection ont contrôlé le respect de cette mesure auprès de 16.803 employeurs. Au total, 2.340 entreprises, soit 13,9%, étaient en infraction.

Les contrôles ont débouché sur un total de 1.762 avertissements, 80 citations à comparaître ou convocations et 75 délais de régularisation.

Le dernier comité de concertation (Codeco) avait annoncé le renforcement des contrôles du respect de l'obligation de télétravail. Chaque entreprise doit, depuis samedi, communiquer le nombre d'employés pour lesquels le travail à domicile est impossible. Ceci devrait permettre de rendre les contrôles plus efficaces.

