Pas moins de 176.198 Belges possèdent un bien immobilier à l'étranger et, parmi eux, 20.746 sont propriétaires de plusieurs résidences secondaires. C'est ce que révèlent des chiffres du SPF Finances relayés samedi par L'Echo et De Tijd. La France, l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus prisés.

Ces chiffres sont disponibles car les Belges propriétaires de biens à l'étranger doivent, depuis peu, indiquer dans leur déclaration fiscale le revenu cadastral de ces biens.

La grande majorité des multipropriétaires, à savoir 15.202 Belges, détiennent deux biens à l'étranger. Et 3.195 en possèdent trois. On relève encore 121 propriétaires de 10 à 20 biens et 31 qui en possèdent entre 21 et 50. Enfin, six Belges sont les heureux propriétaires de plus de 50 biens immobiliers à l'étranger.

La France est le pays le plus prisé pour ces investissements. On y dénombre 73.651 biens en mains belges (un peu moins de 29% du total). La proximité, le climat, la nature et la langue expliquent cette préférence hexagonale.

Le numéro deux sur la liste des pays de prédilection est l'Espagne, avec 66.121 propriétés en mains belges et une part de 26% du total. Elle compte près du double de propriétaires belges que le numéro 3, l'Italie avec ses 35.445 biens (13,9%) détenus par des Belges. Les autres pays n'affichent ensuite que des parts très réduites du total: Portugal (3,62%), Grèce (3,47 %), Pologne (2,08 %), Allemagne (1,97 %), Suisse (1,51 %) et Roumanie (1,03 %).

Ces chiffres sont disponibles car les Belges propriétaires de biens à l'étranger doivent, depuis peu, indiquer dans leur déclaration fiscale le revenu cadastral de ces biens. La grande majorité des multipropriétaires, à savoir 15.202 Belges, détiennent deux biens à l'étranger. Et 3.195 en possèdent trois. On relève encore 121 propriétaires de 10 à 20 biens et 31 qui en possèdent entre 21 et 50. Enfin, six Belges sont les heureux propriétaires de plus de 50 biens immobiliers à l'étranger. La France est le pays le plus prisé pour ces investissements. On y dénombre 73.651 biens en mains belges (un peu moins de 29% du total). La proximité, le climat, la nature et la langue expliquent cette préférence hexagonale. Le numéro deux sur la liste des pays de prédilection est l'Espagne, avec 66.121 propriétés en mains belges et une part de 26% du total. Elle compte près du double de propriétaires belges que le numéro 3, l'Italie avec ses 35.445 biens (13,9%) détenus par des Belges. Les autres pays n'affichent ensuite que des parts très réduites du total: Portugal (3,62%), Grèce (3,47 %), Pologne (2,08 %), Allemagne (1,97 %), Suisse (1,51 %) et Roumanie (1,03 %).