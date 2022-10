Près de 22% des Européens se trouvent aujourd'hui en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une légère augmentation par rapport à 2020, et qui ne risque pas de s'atténuer au regard de la situation sociale actuelle.

Alors que les factures d'électricité et de gaz grimpent, et que l'inflation frappe de plein fouet le porte monnaie des ménages, ces derniers ont de plus en plus de difficulté à finir le mois. Une situation qui se manifeste à l'échelle européenne. Eurostat, l'agence européenne des statistiques, a en effet révélé qu'un Européen sur cinq est menacé de pauvreté aujourd'hui.

74 millions d'Européens risquent la pauvreté

Ainsi, en 2021, 95,4 millions de personnes dans l'UE étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Cela représente 21,7% de la population de l'Union européenne.

Concrètement, ces chiffres signifient que plus de 90 millions de personnes vivent aujourd'hui dans des ménages connaissant au moins l'un des trois risques de pauvreté et d'exclusion sociale:

le risque de pauvreté

la privation matérielle et sociale grave

la vie dans un ménage à très faible intensité de travail

Dans le détails, dans l'UE aujourd'hui, 74 millions de personnes sont exposées au risque de pauvreté, tandis que 27 millions sont gravement démunies sur le plan matériel et social, et 29 millions vivent dans un ménage à faible intensité de travail.

Parmi ces 95,4 millions d'européens confrontés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, 5,9 millions, soit 1,3% de la population totale, vivaient dans des ménages connaissant simultanément les trois risques de pauvreté et d'exclusion sociale.

Ces chiffres sont en légère augmentation par rapport à 2020, alors que 94,8 millions de personnes étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit environ + 600 000 personnes.

L'Allemagne et le Luxembourg aussi touchés

Bien entendu, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. Certains souffrent davantage de la pauvreté que d'autres, et les inégalités entre les blocs de l'Est et du Sud, et les blocs du Nord et de l'Ouest, sont bel et bien visibles.

Ainsi, les proportions les plus élevées de personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ont été enregistrées en Roumanie, soit 34% de la population du pays, en Bulgarie, 32%, et en Grèce et en Espagne, 28% chacun.

A contrario, les proportions les plus faibles de personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ont été enregistrées en République tchèque, soit 11% de la population, en Slovénie, 13%, et en Finlande, 14%.

La Belgique est quant à elle en milieu de tableau, enregistrant 19% de sa population en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, en légère baisse par rapport à 2019 et 2020 (à 20%). Enfin, il est intéressant de noter que des pays comme le Luxembourg ou l'Allemagne sont assez hauts au niveau européen. Ainsi, 21% des Luxembourgeois et des Allemands se trouvent en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une situation qui ne risque malheureusement pas de s'améliorer au regard de la situation économique et sociale actuelle.

Aurore Dessaigne

