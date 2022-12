Le plafonnement des prix du pétrole russe est entré en vigueur ce 5 décembre. Il a pour but de restreindre les revenus de la Russie tout en s'assurant que le pays continue à alimenter le marché mondial afin d'éviter des pénuries. Que se passerait-il si ces mesures ne remplissaient pas leur objectif ? Explication de Charlotte de Montpellier, senior Economist chez ING.

A qui va profiter du plafonnement mis en place sur le pétrole russe ?

L'objectif du plafonnement est très clairement de limiter les revenus que la Russie tire de son pétrole, et que cela profite aux pays européens. Si elle est un succès, cette mesure devrait donc profiter aux économies européennes, et ce au détriment de l'économie russe, le but étant de ne plus acheter de pétrole russe.

Mais entendons-nous bien, si elle est suivie correctement par tous, cette mesure peut être un succès, mais elle comporte néanmoins un risque. Ce risque est moins élevé pour l'Europe mais il existe tout de même. Puisque la Russie va avoir beaucoup de mal à exporter son pétrole à cause de l'embargo et du plafonnement, le risque est, au niveau mondial, qu'il n'y ait pas assez de pétrole disponible sur le marché. Si brusquement la demande mondiale venait à fortement augmenter, il y a un risque de hausse des prix du pétrole du fait de sa rareté.

Voir les prix du pétrole augmenter selon l'offre et la demande, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied ?

Oui c'est un risque d'un point de vue économique. Il n'est donc pas certain, au final, qu'il y ait vraiment des gagnants dans cette opération. Par contre, il y a un danger qu'il y ait beaucoup de perdants.

Attention ce n'est pas du tout une mauvaise mesure en soi, ce plafonnement fait sens, mais il y a un risque. Un risque jugé acceptable, compte tenu de la situation actuelle. Pour le moment ce risque est calculé, mais si par exemple demain la Chine décide d'abandonner sa politique "zéro covid" et a un besoin d'énormément de pétrole, il y a un danger de voir les prix augmenter.

On parle d'embargo et de plafonnement, pourquoi les deux mesures ?

Concernant l'embargo sur le pétrole russe, pour que celui-ci fonctionne efficacement, il faut qu'il y ait un plafonnement des prix. S'il y avait uniquement l'embargo européen, il serait facile à la Russie d'aller vendre son pétrole à de nouveaux acheteurs non-européens. Pire ce pétrole pourrait revenir chez nous, après être passé par l'Afrique ou l'Asie. Mais il reviendrait avec un prix plus élevé à cause du nombre d'intermédiaires supplémentaires. Le plafonnement était donc nécessaire pour empêcher ce scénario et renforcer l'efficacité de l'embargo. Le plafonnement est donc nécessaire pour que l'embargo soit efficace et qu'il remplisse sa mission de limiter les revenus de la Russie.

