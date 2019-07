Fort de son expérience au sein de l'armée, le général français Pierre de Villiers répond dans son dernier ouvrage à l'interrogation " Qu'est-ce qu'un chef ? " Il offre à cette occasion de belles pistes de réflexions destinées aux chefs d'entreprise qui leur permettront d'améliorer et d'affiner leur leadership.

Ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, le général Pierre de Villiers a alterné les responsabilités durant toute sa carrière. Chef d'état-major des armées françaises jusqu'en 2017, il a publié en novembre de cette même année son premier ouvrage, Servir, dans lequel il revenait sur les menaces auxquelles son pays devait faire face et sur les défis des armées. En novembre dernier, avec Qu'est-ce qu'un chef ? , son second essai, il expliquait comment exercer correctement l'autorité. Une notion qui dépasse largement le cadre des forces armées. Succès de librairie, les deux ouvrages se sont écoulés à 140.000 exemplaires pour le premier et 170.000 pour le deuxième.

