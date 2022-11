Et si nous démarrions la semaine avec une bonne nouvelle et un grand sourire ? La bonne nouvelle, c'est qu'il est probable que l'inflation ait atteint un pic en Europe ou que c'est une affaire d'encore quelques semaines maximum.

Ce n'est pas moi qui claironne cela, mais le Commissaire européen aux affaires économiques. Bien entendu, comme les économistes, y compris ceux de la Commission européenne, passent leur temps à se tromper dans leurs prévisions, vous me direz que ce genre de déclaration, il faut la prendre avec grande précaution.

Vous avez raison, mais à force de lire, de voir et d'entendre des nouvelles négatives, il ne faudrait pas non plus se rendre sourd et aveugle à la vérité lorsqu'elle se présente à nous.

Les raisons de cet optimisme ? D'abord, le baril de pétrole flirte avec la barre des 90 dollars en ce moment, on est donc loin des 120 dollars de mars et avril derniers.

Le gaz a lui aussi piqué du nez même si c'est vrai qu'il reste à un niveau plus élevé qu'avant la guerre en Ukraine. Mais, ces deux baisses du prix de l'énergie forment une excellente nouvelle, car la hausse des prix de l'énergie explique à elle seule entre 40 et 50% de l'inflation en Europe.

Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que les prix de l'alimentation devraient commencer à aussi se calmer grâce à la baisse du prix des matières agricoles sur les marchés internationaux. Les chaines d'approvisionnement ont retrouvé leur fonctionnement presque normal au niveau mondial. Il n'y a plus de tension. D'ailleurs, le fret maritime qui est un bon baromètre de l'économie mondiale est en chute libre depuis 6 mois. Cela confirme que l'économie mondiale est en train de ralentir. J'imagine que le lecteur qui lit cette chronique économique doit se dire : "Amid Faljaoui est fou, il nous dit que nous avons atteint un pic de l'inflation ou en tout cas que c'est pour bientôt. Mais, que le résultat, c'est que l'économie mondiale est en train de ralentir."

Bref, est-ce une manière de dire que nous allons mourir guéris ? Non, pas du tout, cela veut juste dire que l'année 2023 sera une année blanche pour reprendre la jolie expression de Marc Fiorentino. La croissance ralentira, et c'est une excellente chose, car de ce fait, l'inflation va se calmer. On parle d'une chute de l'inflation de 50% pour la fin 2023. Et puis, en 2024, on devrait revenir à une situation plus normale.

Attention : "normale" ne veut pas dire que l'inflation aura disparu, non, elle sera présente, mais plus au niveau mortifère actuel. Pour la simple raison que la transition énergétique va faire augmenter quasi tous les prix, du moins, à court terme.

En revanche, c'est vrai, et ça c'est le sourire de la journée, il y a une chose qui restera normale, c'est la cupidité des hommes. Vous avez assisté en direct à la déconfiture de FTX, la 2ème plus grande plateforme d'échanges de cryptomonnaies. Mais, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que Beyond Meat, une société spécialisée dans la "viande végétale" fait rêver les spéculateurs en herbe, comme les cryptomonnaies.

Ces substituts végétaux sont, nous dit-on, le futur de notre humanité. Donc, comme d'habitude, quelques célébrités nous vantent l'avenir radieux de la "viande végétale" notamment le rappeur Snoop Dog et l'acteur DiCaprio. Le cours d'introduction en Bourse de cette société a explosé dans un premier temps, avec une hausse de 163 % en un seul jour. Depuis lors, c'est la déconvenue suite à certaines révélations de la presse économique américaine notamment en matière sanitaire, car visiblement la production se faisait dans des conditions plus que déplorables. Le résultat, c'est que l'action de Beyond Meat est en chute libre (- 90% en deux ans). Depuis lors, les vrais chiffres de cette société sortent au fur et à mesure et on voit que les pertes et les dettes se cumulent en centaines de millions de dollars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai parfois tendance à croire que la Bourse, c'est le temple de l'effacement des intelligences.

