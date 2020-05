Le tarif "prosumer" consiste à faire payer des tarifs de distribution d'électricité aux propriétaires de panneaux photovoltaïques lorsqu'ils prélèvent de l'électricité sur le réseau. C'est donc la fin du compteur qui tourne entièrement à l'envers.

Ce tarif est entré en vigueur le 1er mai en Wallonie alors que l'accord de gouvernement indiquait un moratoire de cinq ans. Ce week-end, PS, MR et Ecolo se sont finalement mis d'accord ...

Ce tarif est entré en vigueur le 1er mai en Wallonie alors que l'accord de gouvernement indiquait un moratoire de cinq ans. Ce week-end, PS, MR et Ecolo se sont finalement mis d'accord sur des mesures d'accompagnement. Une enveloppe de 200 millions d'euros a été dégagée pour compenser cette entrée en vigueur. A l'heure d'écrire ces lignes, tout n'a pas encore été finalisé mais on sait déjà que cette enveloppe sera divisée en trois. D'abord une compensation financière pour les propriétaires de panneaux. Ensuite, une prime accordée aux propriétaires qui décident d'investir dans des équipements qui favorisent l'autoconsommation. Enfin, l'installation d'un compteur bidirectionnel sera subventionnée par le gouvernement. Ce compteur permet de mesurer précisément l'électricité prélevée et évitera aux propriétaires de payer un tarif " prosumer " forfaitaire en fonction de la capacité de leur installation photovoltaïque.