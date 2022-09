Dans le climat anxiogène actuel de perte de références, avec une planète qui nous donne chaque jour de plus en plus de signaux alarmants, la Nouvelle-Zélande peut-elle jouer un rôle de premier plan pour inspirer le monde et agir pour mieux vivre ?

En parlant aux jeunes adultes en Europe, je les entends de plus en plus dire d'une manière défaitiste qu'il ne sert à rien d'avoir des plans à long terme car de toute manière le monde va bientôt disparaître. L'une des manifestations claires du manque d'espoir dans l'avenir est que beaucoup d'entre eux, pour ce motif, n'envisagent même pas d'avoir et d'élever des enfants.

Tout en étant extrêmement triste de cette situation - c'est compréhensible - notre planète nous rappelle constamment les dommages irréversibles que les humains ont causés. L'été qui se termine dans l'hémisphère Nord avec des températures jamais atteintes, des incendies de forêt de plus en plus nombreux, des tempêtes, de nouvelles dramatiques déforestations amazoniennes... Tout cela est aussi une grosse source d'angoisse.

De plus, des non-sens tels que le profit historique des plus grands pollueurs du monde, le fait que nos sociétés continuent de créer et de soutenir des méga-événements insensés comme une coupe du monde climatisée sans respect des droits de l'homme, ou que notre société projette la réussite comme étant de voler en jet privé ou naviguer en yacht de luxe montrent à quel point le monde ne réalise pas l'urgence de changer notre modèle.

L'hiver à venir en Europe, avec l'inflation hors de contrôle, en particulier pour les coûts énergétiques liés à la guerre en Ukraine, rendra tout simplement impossible, pour une grande partie de la population occidentale, le fait de se chauffer, ce qui sera un autre facteur contribuant à cette situation extrêmement stressante créant encore plus d'inégalités.

Au regard de tout cela, le véritable souci est que nous ne voyons pas ce qui inversera ces tendances alarmantes. Nous n'avons certainement pas l'impression que nos dirigeants politiques nationaux ou mondiaux ont des ambitions sincères à long terme, ni prévoient d'agir en conséquence pour rallier leurs citoyens derrière eux.

A l'échelle de notre chère Belgique, il en va de même. Nos complexités et non-sens institutionnels (la Belgique s'est rendue tristement célèbre avec ses 9 ministres de la santé durant la crise du Covid), nos systèmes de coalition qui forcent l'immobilisme et nos agendas politiques dictés par les multiples échéances électorales empêchent nos politiques d'agir sur le long terme en respect de leurs convictions. Aujourd'hui, ils agissent plutôt comme des lobbyistes obsédés par leur réélection.

Avouons-le, il n'y a aujourd'hui aucun véritable leader qui se démarque en Belgique, en Europe ou aux États-Unis. À l'opposé, des pays comme la Russie, la Chine, qui ont une vision économique, sociale et environnementale très différente, ont des leaderships bien établis ce qui affaiblit encore plus nos dirigeants. Nous avons donc plus que jamais besoin de leaders forts ! En temps de crises, de guerres, le monde a su rebondir car des individus très charismatiques et généreux ont su dessiner des ambitions et des projets à long terme ralliant derrière eux de larges populations.

Et si la Nouvelle-Zélande pouvait jouer un rôle inspirant pour le reste du monde dans la création d'une nouvelle approche, et si Aotearoa (nom Maori de la Nouvelle Zélande) pouvait construire une vision à long terme pour rendre la société d'Aotearoa plus équitable, plus respectueuse du monde, de l'homme, de la nature tirant parti de l'intelligence humaine pour créer un demain plus humaniste ?

Cela semble probablement hors de portée, mais en fait, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. La Nouvelle Zélande a beaucoup d'éléments fondamentaux en place pour y arriver. Sa petite taille qui permet des changements rapides, ses talents, sa diversité sociale qui la connecte à tant de cultures différentes à travers le monde, ses efforts continus pour respecter ces différences culturelles, ses petites entreprises innovantes, ses grandes entreprises qui ont pris des engagements forts pour réduire leur empreinte climatique, l'accès au financement et l'éloignement du reste du monde, font partie des nombreux atouts dont elle dispose.

Elle pourrait devenir un challenger de premier plan pour le monde en inspirant les grands pays à changer, en inspirant sur ce qui est vraiment important.

Ce qui se passe dans l'univers des marques peut dans une certaine mesure être une source de référence. Regardez à quelle vitesse tant de catégories et de comportements ont changé au cours des 20 dernières années. Pensez à Netflix, Patagonia, pensez à la façon dont un petit acteur automobile comme Tesla a forcé tous les grands acteurs automobiles à accélérer leur transformation vers des voitures plus respectueuses du CO2. Pensez à la façon dont les grands fabricants de produits alimentaires essaient de créer des produits plus respectueux pour se défendre contre les nouveaux produits éthiques locaux à venir... La Nouvelle-Zélande pourrait-elle jouer ce rôle vis-à-vis des États-Unis et de l'Europe ? Créer une vision et mettre en oeuvre un plan pour un meilleur Aotearoa, galvaniser sa population pour qu'elle se rallie derrière elle et puisse ainsi inspirer le monde à faire de même.

Pour ce faire, cela nécessite bien sûr un leadership fort, à commencer par ses politiciens. N'étant pas dans la politique d'Aotearoa, étant un étranger, je ne commenterai certainement pas les préférences politiques que je choisirais pour la Nouvelle-Zélande. Ce que je souhaite vraiment, c'est que quelles que soient les personnes qui interviendront, elles feront preuve d'un véritable engagement de faire avancer Aotearoa. Qu'ils aient la bonne équipe et les bons plans pour y arriver, capables de rallier les bonnes personnes pour inspirer non seulement ce pays mais aussi le monde. Comme nous avons les politiciens que nous méritons, faisons-leur comprendre que nous méritons beaucoup.

Cependant, tout ne dépend pas des politiciens. Nous en tant qu'individus, en tant que personnes dans le monde de l'entreprise ou dans nos familles, nous pouvons tous jouer un rôle dans manière dont nous nous rendons meilleurs, progressistes, dans la manière dont nous traitons nos partenaires avec ouverture, égalité et équité. Dans la manière dont nous apprécions les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font plutôt que pour ce qu'ils possèdent. Dans la façon dont nous essayons de créer une société et une planète plus inclusives et respectueuses en allant chercher le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide ...

Chacun de nous, soyons ceux qui aurons le courage d'y travailler concrètement. Soyons un moteur de changement.

