Péninsule coréenne: passionnément, à la folie?

Cela ne fait-il réellement qu'un an que le président Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un semblaient marcher vers la guerre, chacun se vantant de posséder un plus gros bouton nucléaire que l'autre ? En 2019, la détente, commencée début 2018 sur la péninsule après ces provocations réciproques, devrait encore réserver bien des surprises. Les deux dirigeants, ainsi que le président sud-coréen Moon Jae-in, entremetteur de cette improbable idylle, pourraient-ils recevoir un prix Nobel de la paix ?

...