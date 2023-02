L'approvisionnement en électricité de l'Allemagne est garanti jusqu'en 2031 malgré la sortie progressive du charbon prévue par le pays et la hausse de la consommation attendue dans les prochaines années, selon un rapport remis mercredi au gouvernement.

Cette sécurité est assurée "même si la consommation d'électricité augmente de manière significative du fait de nouveaux besoins, tels que les véhicules électriques et les pompes à chaleur et que l'élimination du charbon a lieu d'ici 2030", a souligné le ministère de l'Économie en présentant le document. La première économie européenne est engagée dans une transformation sans précédent de son modèle énergétique impliquant baisse du recours aux énergies fossiles, sortie du nucléaire et développement accéléré des énergies renouvelables.

Dans ce rapport établi tous les deux ans, l'Agence fédérale des réseaux, compétente pour les questions d'énergie, a notamment évalué les plans du gouvernement pour développer le solaire et l'éolien, la transformation en cours du parc de centrales électriques et le développement du réseau de transport d'électricité. Il en ressort que si les objectifs fixés sont mis en oeuvre, le système électrique est suffisamment robuste pour "que la sécurité d'approvisionnement continue d'être garantie même si dix gigawatts (GW) de puissance en moins étaient mis sur le marché".

Accélération du développement des énergies renouvelables

Pour atteindre ses objectifs, l'Allemagne doit accélérer considérablement le développement des énergies renouvelables: selon les calculs d'experts, le rythme de construction des installations solaires devrait plus que doubler, celui des éoliennes terrestres plus que tripler et celui des parcs éoliens en mer presque décupler, le tout par rapport à l'année 2022. Pour cela, le gouvernement d'Olaf Scholz a adopté d'importantes modifications législatives assouplissant les règles d'installation d'éoliennes et de panneaux solaires.

L'Agence fédérale des réseaux indique en outre que des centrales électriques supplémentaires seront nécessaires pour couvrir la demande en électricité lorsque l'éolien et le solaire ne suffiront pas. Ces centrales "devront être neutres en carbone", a indiqué le ministre de l'Économie Robert Habeck lors d'un point presse, ajoutant qu'elles fonctionneraient au gaz dans un premier temps, avant de passer "le plus rapidement possible à l'hydrogène".

L'interruption des livraisons de gaz russe due à la guerre en Ukraine a amené l'Allemagne à accroître le recours au charbon dans son bouquet énergétique en 2022. A l'ouest du pays, dans le bassin rhénan, l'élimination progressive du charbon doit intervenir d'ici 2030; dans les zones minières de l'est du pays, l'échéance fait encore l'objet de débats.

Le pays doit par ailleurs fermer mi-avril ses trois dernières centrales nucléaires, qui produisent actuellement 6% de l'électricité consommée.

