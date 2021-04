Oublié le bronzage ridicule, l'Espagne n'imposera pas le masque à la plage

Plus de risque de marques de bronzage à cause du masque: l'Espagne n'obligera plus à le porter à la plage si la distance est respectée, alors qu'une loi l'imposant avait provoqué un tollé, à quelques mois de la saison touristique.

Un texte entré en vigueur la semaine dernière rendait en effet le port du masque obligatoire en permanence, même assis sur sa serviette à la plage. Une décision qui agaçait, en particulier dans les régions côtières alors que le pays, très dépendant du tourisme, prépare la saison estivale et milite activement pour la mise en place d'un passeport vaccinal. Les autorités ont finalement rétro-pédalé. Désormais, les personnes sont autorisées à retirer le masque à la plage "si elles restent à un endroit déterminé et qu'elles respectent la distance minimale d'1,5 mètre avec les personnes qui ne vivent pas sous le même toit qu'elles", indique un communiqué du ministère de la Santé publié mercredi soir. Il faudra en revanche le porter si l'on se promène sur la plage, précise le texte. Obligatoire depuis mai 2020 même dans la rue, sous peine d'amende, le port du masque s'est imposé très tôt en Espagne après la première vague de la pandémie. Un texte entré en vigueur la semaine dernière rendait en effet le port du masque obligatoire en permanence, même assis sur sa serviette à la plage. Une décision qui agaçait, en particulier dans les régions côtières alors que le pays, très dépendant du tourisme, prépare la saison estivale et milite activement pour la mise en place d'un passeport vaccinal.Les autorités ont finalement rétro-pédalé.Désormais, les personnes sont autorisées à retirer le masque à la plage "si elles restent à un endroit déterminé et qu'elles respectent la distance minimale d'1,5 mètre avec les personnes qui ne vivent pas sous le même toit qu'elles", indique un communiqué du ministère de la Santé publié mercredi soir.Il faudra en revanche le porter si l'on se promène sur la plage, précise le texte.Obligatoire depuis mai 2020 même dans la rue, sous peine d'amende, le port du masque s'est imposé très tôt en Espagne après la première vague de la pandémie.