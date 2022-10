En s'éloignant du centre-ville de notre capitale, on remarque que de plus en plus de ménages possèdent une voiture, ressort-il d'une étude menée par l'institut bruxellois de statistiques et d'analyse (IBSA).

En 2019, un peu moins d'un ménage bruxellois sur deux disposait d'une voiture personnelle (48%) et seulement 10% des ménages bruxellois disposent de plusieurs voitures, selon une récente étude de l'IBSA (l'institut bruxellois de statistiques et d'analyse).

À titre de comparaison, au niveau national, 27% des ménages ne sont pas motorisés. Quant à la multi-motorisation (plus d'un véhicule par ménage), Bruxelles, avec 10%, est loin derrière les autres régions du pays, qui affichent un taux de multi-motorisation de 29% en Flandre et de 28% en Wallonie.

Du centre vers la périphérie

On constate que la répartition des véhicules est assez hétérogène dans la capitale. Selon l'IBSA, plus on s'éloigne du centre de Bruxelles, plus souvent les ménages possèdent une voiture. Ainsi si on part de la Grand Place pour aller vers sa périphérie, le pourcentage des ménages motorisés passe successivement de 26% dans le Pentagone, à 38% dans la Première Couronne (quartiers situés entre les boulevards de la petite ceinture et la moyenne ceinture de l'avenue Churchill au sud, des Boulevards Général Jacques, Meiser, Brand Whitlock, Reyers et Wahis à l'est et des voies de chemin de fer à l'ouest); et enfin 56% dans la Deuxième Couronne de la capitale (au-delà de la moyenne ceinture jusqu'aux limites régionales).

La part des ménages multi-motorisés suit le même schéma : de 3% dans le Pentagone à 7% pour la Première Couronne, pour arriver à 13% dans la Deuxième Couronne.

Mais certaines zones échappent cependant à la règle : selon le volet social, de proximité ou l'offre de transports en commun. Dans les endroits de la capitale qui accueillent une forte concentration de logements sociaux, on remarque que les ménages résidant dans ces quartiers sont bien moins nombreux qu'ailleurs à disposer d'une voiture. Il en va de même pour les ménages résidant à proximité des sites où des établissements d'enseignement supérieur sont présents ou dans des secteurs situés à proximité de grands axes. Les ménages, vivant dans les espaces denses et caractérisés par une bonne accessibilité en transport public, ne sont en général pas propriétaires d'un véhicule motorisé.

Passé la frontière de la périphérie

La tendance observée, à savoir que le nombre de propriétaires de voitures augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de Bruxelles, se poursuit dans la proche périphérie bruxelloise où huit ménages sur dix y ont au moins une voiture.

La multi-motorisation augmente également avec l'éloignement du centre vers la périphérie: 40% des ménages motorisés en périphérie bruxelloise ont deux voitures ou plus, contre 22% dans la Deuxième Couronne.

(avec Belga)

