Opération séduction pour les entreprises techs du sport en Chine

La Chine investit dans le sport, singulièrement dans le football, et veut par ailleurs retrouver une place de choix parmi les pays les plus influents du monde. Des éléments propices aux entreprises belges actives - et mondialement reconnues - dans les technologies du sport et l'organisation d'événements, bien représentées lors de la mission économique belge à Pékin et Shanghai.

