La militante pour le climat exprime dans une interview que l'on n'aurait pas dû fermer les centrales existants chez nos voisins. De quoi motiver ceux qui plaident pour le maintien du nucléaire chez nous.

"Peronnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée de se focaliser sur le charbon alors que le nucléaire est déjà en place." Greta Thunberg, militante suédoise pro-climat, a rejoint le clan des écologistes considérant que le nucléaire est un moindre mal pour la planète. L'objectif prioritaire est la décarbonation et le nucléaire l'une des énergies qui émet le moins de CO2.

C'est un débat empoisonné, reconnaît la militante à la télévision allemande. Quand on lui demande si le nucléaire est une option pour le plan B en faveur de la planète, elle insiste à nouveau: oui, pour autant que les centrales soient déjà en place et de préférence par rapport au charbon.

#ENERGIE: Le retournement de veste de @GretaThunberg qui conseille de ne pas fermer des centrales nucléaires en fonctionnement.



Quelle perte de temps et quel drame d’avoir perdu autant de temps dans le message planétaire.pic.twitter.com/HNER80bX0S — ERIC VAN VAERENBERGH-艾瑞克 (@EVANVAERENBERGH) October 11, 2022

Les partisans du nucléaire se réjouissent de ce "retournement de veste" de Greta Thunberg. Nombreux sont ceux, aussi, qui relaient régulièrement les propos pourtant favorables à la décroissance de l'expert français Jean-Marc Jancovici.

En Belgique, cette sortie survient, en outre, au moment où le gouvernement fédéral d'Aelxander De Croo n'a "plus de tabou" et remet sur la table le maintien de plusieurs réacteurs - la décision ayant déjà été prise pour deux d'entre eux.

"Si Greta Thunberg a su se débarrasser de son carcan dogmatique, écolo-groen le pourrait aussi, ironise Marie-Christine Marghem, députée MR, présidente du MCC et ancienne minsistre fédérale de l'Energie. Ne luttent-ils pas de conserve contre le dérèglement climatique? Et le nucléaire n'est-il pas peu producteur de CO2 contrairement au gaz et pilotable contrairement au renouvelable?"

Si Greta Thunberg a su se débarrasser de son carcan dogmatique, écolo-groen le pourrait aussi. Ne luttent-ils pas de conserve contre le dérèglement climatique? Et le nucléaire n’est-il pas peu producteur de CO2 contrairement au gaz et pilotable contrairement au renouvelable? https://t.co/vwZCii4fCY — Marie Christine Marghem (@McMarghem) October 11, 2022

Même son de cloche de la part de l'expert Damien Ernst (ULg): "Si même Greta Thunberg, qui a toujours été très ambiguë sur l'importance du nucléaire pour la transition énergétique, peut devenir raisonnable, alors peut-être le pouvons nous tous aussi."

Le débat est bel et bien relancé. Certains PS, dont le ministre wallon Christophe Collignon et bourgmestre empêché de Huy (où se trouve Tihange), se rangent à la perspective de prolonger quatre réacteurs. Les écologistes mettent en garde contre le risque pour la sécurité en raison de micro-fissures.

"Peronnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée de se focaliser sur le charbon alors que le nucléaire est déjà en place." Greta Thunberg, militante suédoise pro-climat, a rejoint le clan des écologistes considérant que le nucléaire est un moindre mal pour la planète. L'objectif prioritaire est la décarbonation et le nucléaire l'une des énergies qui émet le moins de CO2.C'est un débat empoisonné, reconnaît la militante à la télévision allemande. Quand on lui demande si le nucléaire est une option pour le plan B en faveur de la planète, elle insiste à nouveau: oui, pour autant que les centrales soient déjà en place et de préférence par rapport au charbon.Les partisans du nucléaire se réjouissent de ce "retournement de veste" de Greta Thunberg. Nombreux sont ceux, aussi, qui relaient régulièrement les propos pourtant favorables à la décroissance de l'expert français Jean-Marc Jancovici.En Belgique, cette sortie survient, en outre, au moment où le gouvernement fédéral d'Aelxander De Croo n'a "plus de tabou" et remet sur la table le maintien de plusieurs réacteurs - la décision ayant déjà été prise pour deux d'entre eux."Si Greta Thunberg a su se débarrasser de son carcan dogmatique, écolo-groen le pourrait aussi, ironise Marie-Christine Marghem, députée MR, présidente du MCC et ancienne minsistre fédérale de l'Energie. Ne luttent-ils pas de conserve contre le dérèglement climatique? Et le nucléaire n'est-il pas peu producteur de CO2 contrairement au gaz et pilotable contrairement au renouvelable?"Même son de cloche de la part de l'expert Damien Ernst (ULg): "Si même Greta Thunberg, qui a toujours été très ambiguë sur l'importance du nucléaire pour la transition énergétique, peut devenir raisonnable, alors peut-être le pouvons nous tous aussi."Le débat est bel et bien relancé. Certains PS, dont le ministre wallon Christophe Collignon et bourgmestre empêché de Huy (où se trouve Tihange), se rangent à la perspective de prolonger quatre réacteurs. Les écologistes mettent en garde contre le risque pour la sécurité en raison de micro-fissures.