Nous avons le gouvernement fédéral le plus faible depuis au moins quarante ans. Pourront-ils se ressaisir ?

La dernière semaine de 2021 n'a pas été la meilleure pour la scène politique, et cela veut dire beaucoup. Une décision concernant la sortie de l'énergie nucléaire devait être prise, mais ce verdict a été reporté au mois de mars. Les différents partenaires de la coalition du gouvernement De Croo sont alors venus expliquer cette non-décision en apportant des arguments contradictoires. Bref, le chaos régnait.

Personne ne pensait que le gouvernement pouvait faire pire, puis est arrivée la décision du Codeco, qui comprenait des membres venant de tous les partis du gouvernement, de fermer le secteur culturel dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Rétrospectivement, il s'est avéré que personne n'était en faveur d'une telle fermeture, et ce qui s'est passé à la table des négociations reste un mystère. Le Conseil d'État est finalement revenu sur cette décision, après quoi ni le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), président du Comité de concertation, ni le ministre-président Jan Jambon (N-VA), également ministre flamand de la Culture, ne se sont exprimés. À la fin de l'année, le chaos a fait place au vide politique.

"Nous pourrons nous estimer heureux si la situation politique ne s'aggrave pas en 2022"

Aujourd'hui, nous avons le gouvernement flamand le plus faible depuis 1981, lorsque le premier exécutif flamand sous Gaston Geens (CD&V) est entré en fonction. Le gouvernement Jambon n'a pris aucune décision forte pendant la crise sanitaire, alors que le gouvernement Wilmès, en pleine déconfiture, lui offrait toutes les possibilités de le faire. Sa gestion de la crise sanitaire dans les centres de soins résidentiels est plus que critiquable, et lorsqu'il s'agissait de la relance économique, il a pris des décisions contraires à celles proposées par les experts. Jan Jambon a manqué toutes les occasions de se présenter comme un leader décisif de ce gouvernement.

Une seule ministre flamande s'est distinguée jusqu'à présent : Zuhal Demir (N-VA) s'est avérée être la meilleure ministre de l'Environnement depuis des années et a également obtenu un score élevé dans le sondage de popularité. Mais elle fait face à de nombreux défis de taille. En 2022, elle devra non seulement faire aboutir le dossier de la pollution au PFOS, mais aussi celui des émissions d'azote, possible pierre d'achoppement pour le gouvernement flamand.

Le gouvernement fédéral est également effroyablement faible, peut-être même le plus faible depuis 1981, lorsque Mark Eyskens (CD&V) était Premier ministre pendant huit mois d'une coalition rouge-romaine au sein de laquelle les ministres se disputaient constamment et où le budget était déraillé comme presque jamais auparavant. Comme aujourd'hui, sauf que cette situation s'éternise. Le Premier ministre De Croo n'est pas le leader de son équipe, la "méthode De Croo" est fortement critiquée, notamment par le président du PS Paul Magnette -- et il faut pouvoir compter sur son principal partenaire de coalition.

Au gouvernement fédéral aussi, un seul ministre se distingue, Frank Vandenbroucke (Vooruit), le meilleur ministre de la Santé depuis des années. Sa popularité se reflète dans les sondages. Mais il doit également relever des défis considérables. Il doit s'assurer que la politique de lutte contre la pandémie sera toujours largement soutenue par la population en 2022. Tâche encore plus difficile : réformer les soins de santé afin qu'ils restent financièrement viables. Et par extension, en tant que ministre des Affaires sociales, il doit également veiller à ce que notre sécurité sociale survive. Mission presque impossible sans mesures drastiques, mais le gouvernement De Croo lui permettra-t-il d'en prendre ?

Les analystes politiques soulignent que nous ne pouvons pas nous permettre l'indécision qui prévaut ces jours-ci rue de la Loi et que nous nous dirigeons ainsi vers un glissement vers le radicalisme en 2024. Il reste l'espoir d'un remaniement des gouvernements, afin qu'ils puissent prendre un nouveau départ. Mais ce changement aura-t-il lieu ? Combien de ministres doivent être remplacés et par qui ? La première liste est longue, la seconde très courte.

En outre, Jan Jambon aurait dû être remplacé bien plus tôt comme ministre-président et la composition du gouvernement flamand aurait dû être revue. Un constat qui a déjà fait la une en août 2020 ! C'était peu après que le président de la N-VA, Bart De Wever, ait rendu hommage à son collègue Jan Jambon pour son manque d'esprit de décision. Et Alexander De Croo n'aurait pas dû devenir Premier ministre du tout, ce qu'il savait lui-même dès août 2019 (!) lors des négociations gouvernementales : "Nous sommes le septième parti au Parlement. Il convient de respecter la démocratie. Être Premier ministre sans soutien ne sert absolument à rien.

Je crains qu'il n'y ait donc aucun changement en vue pour les gouvernements. Tout le monde peut espérer une meilleure année 2022, mais elle devrait ressembler à 2021. Et nous pourrons nous estimer heureux si la situation ne s'aggrave pas.

