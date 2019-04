Surnommé "l'homme qui répare les femmes", le docteur Denis Mukwege a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2018 pour son action contre les violences sexuelles au Congo. Ministre du Budget et de la Politique scientifique, Sophie Wilmès exerce une tutelle sur le musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. L'occasion était trop tentante de réunir ces deux personnalités, à l'heure où le gouvernement Michel présente ses excuses aux métis nés de la colonisation belge.

En 20 ans, Denis Mukwege a soigné plus de 40.000 patientes dans son hôpital de Bukavu, à l'extrême est de la République démocratique du Congo. Parmi elles, il dénombre plus de 200 fillettes âgées de moins de cinq ans qui ont été violées, battues et mutilées dans une zone de non-droit tenue par des seigneurs de guerre. Le livre qu'il vient d'écrire avec le médecin belge Guy- Bernard Cadière fait froid dans le dos. Intitulé Réparer les femmes, il raconte l'aventure de ces deux hommes exceptionnels qui ont uni leur destin chirurgical pour secourir des milliers de victimes et livrer un combat quotidien contre la barbarie.

...