Interrompu depuis près d'un an, le chantier du controversé gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l'Allemagne est sur le point de reprendre, malgré une nouvelle mise en garde américaine.

Le consortium de Nord Stream 2 n'a pas confirmé officiellement la reprise des travaux mais plusieurs signes laissent à penser que l'activité va être relancée pour achever ce projet pharaonique de plus de 9 milliards d'euros.

L'Office allemand des voies navigables et de la navigation de Stralsund, au bord de la mer Baltique, a ainsi averti les navires que des travaux de pose de pipe-lines allaient être menés du 5 au 31 décembre, précisément sur la zone où doivent être posés les derniers kilomètres du gazoduc.

Les navires russes Fortuna et Akademik Tscherski, spécialisés dans l'installation de pipe-line, sont par ailleurs en route vers le site du chantier, selon le site de navigation Marine Traffic.

- Discrétion -

"Nous ne pouvons donner aucune information sur les détails et la planification des projets", a déclaré samedi à l'AFP Nord Stream Allemagne, sans confirmer ni démentir la reprise imminente des travaux.

Le consortium avait toutefois assuré le 28 novembre auprès de plusieurs médias russes qu'il prévoyait bien de "reprendre les travaux de pose de canalisations cette année, à l'aide d'un navire situé dans la zone économique exclusive de l'Allemagne".

Côté russe, la discrétion semble aussi de mise. "Bien sûr, nous protégerons nos intérêts", s'est borné à assurer vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur la réaction russe en cas de maintien des sanctions américaines.

Nord Stream 2, dont la mise en service était initialement prévue début 2020, est un gazoduc censé doubler les capacités de livraison de gaz russe de son aîné Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012, et garantir la sécurité des approvisionnements de l'Europe occidentale via la mer Baltique.

Le projet associe principalement le géant russe Gazprom à cinq groupes européens: le français Engie, les allemands Uniper et Wintershall, l'autrichien OMV et l'anglo-néerlandais Shell.

Bien que ses 1.230 kilomètres soient quasiment terminés, le projet avait été brutalement interrompu en décembre 2019 après que les Etats-Unis eurent décidé de sanctionner les entreprises engagées dans le projet.

Seuls 6% du gazoduc restent à achever, selon Nord Stream 2, soit 120 km dans les eaux danoises et 30 km en eaux allemandes.

Ces sanctions, dénoncées par Berlin et Moscou, comprenaient le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc.

- "Outil" du Kremlin -

Nord Stream 2 est décrié en Europe par plusieurs pays, dont l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes.

Mais ce sont surtout les Etats-Unis qui combattent ce projet, susceptible de rendre l'Allemagne "prisonnière" de Moscou, avait prévenu Donald Trump en 2018.

Avant la reprise des travaux dans les tout prochains jours, l'ambassadrice américaine par intérim en Allemagne a samedi demandé à l'Allemagne et à l'Union européenne un "moratoire" sur la construction du gazoduc.

"Ce gazoduc n'est pas seulement un projet économique, mais aussi l'outil politique du Kremlin pour contourner l'Ukraine et diviser l'Europe", a dénoncé Robin Quinville dans le quotidien économique allemand Handelsblatt, critiquant le "comportement malveillant" de Moscou.

La position américaine est loin d'être économiquement désintéressée. Les Etats-Unis, grand producteur de gaz naturel, se sont en effet récemment lancés dans une offensive commerciale à la recherche de nouveaux débouchés, lorgnant du côté de l'Europe.

Le gouvernement allemand n'attend d'ailleurs pas de changement fondamental avec l'entrée en janvier à la Maison Blanche du démocrate Joe Biden.

"Nous ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet. Il n'y a guère de différences d'opinion entre les républicains et les démocrates", a ainsi admis samedi le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, dans l'hebdomadaire Der Spiegel. "Mais là aussi, un nouveau ton et une forme différente de débat nous aideront à progresser", veut croire le ministre allemand.

A la suite de la tentative d'empoisonnement d'Alexeï Navalny, détracteur numéro un du Kremlin, l'Union européenne avait évoqué de possibles sanctions contre ce projet, sans donner suite à ce stade.

Le consortium de Nord Stream 2 n'a pas confirmé officiellement la reprise des travaux mais plusieurs signes laissent à penser que l'activité va être relancée pour achever ce projet pharaonique de plus de 9 milliards d'euros.L'Office allemand des voies navigables et de la navigation de Stralsund, au bord de la mer Baltique, a ainsi averti les navires que des travaux de pose de pipe-lines allaient être menés du 5 au 31 décembre, précisément sur la zone où doivent être posés les derniers kilomètres du gazoduc.Les navires russes Fortuna et Akademik Tscherski, spécialisés dans l'installation de pipe-line, sont par ailleurs en route vers le site du chantier, selon le site de navigation Marine Traffic.- Discrétion -"Nous ne pouvons donner aucune information sur les détails et la planification des projets", a déclaré samedi à l'AFP Nord Stream Allemagne, sans confirmer ni démentir la reprise imminente des travaux.Le consortium avait toutefois assuré le 28 novembre auprès de plusieurs médias russes qu'il prévoyait bien de "reprendre les travaux de pose de canalisations cette année, à l'aide d'un navire situé dans la zone économique exclusive de l'Allemagne".Côté russe, la discrétion semble aussi de mise. "Bien sûr, nous protégerons nos intérêts", s'est borné à assurer vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur la réaction russe en cas de maintien des sanctions américaines.Nord Stream 2, dont la mise en service était initialement prévue début 2020, est un gazoduc censé doubler les capacités de livraison de gaz russe de son aîné Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012, et garantir la sécurité des approvisionnements de l'Europe occidentale via la mer Baltique.Le projet associe principalement le géant russe Gazprom à cinq groupes européens: le français Engie, les allemands Uniper et Wintershall, l'autrichien OMV et l'anglo-néerlandais Shell.Bien que ses 1.230 kilomètres soient quasiment terminés, le projet avait été brutalement interrompu en décembre 2019 après que les Etats-Unis eurent décidé de sanctionner les entreprises engagées dans le projet.Seuls 6% du gazoduc restent à achever, selon Nord Stream 2, soit 120 km dans les eaux danoises et 30 km en eaux allemandes.Ces sanctions, dénoncées par Berlin et Moscou, comprenaient le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc.- "Outil" du Kremlin -Nord Stream 2 est décrié en Europe par plusieurs pays, dont l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes.Mais ce sont surtout les Etats-Unis qui combattent ce projet, susceptible de rendre l'Allemagne "prisonnière" de Moscou, avait prévenu Donald Trump en 2018.Avant la reprise des travaux dans les tout prochains jours, l'ambassadrice américaine par intérim en Allemagne a samedi demandé à l'Allemagne et à l'Union européenne un "moratoire" sur la construction du gazoduc."Ce gazoduc n'est pas seulement un projet économique, mais aussi l'outil politique du Kremlin pour contourner l'Ukraine et diviser l'Europe", a dénoncé Robin Quinville dans le quotidien économique allemand Handelsblatt, critiquant le "comportement malveillant" de Moscou.La position américaine est loin d'être économiquement désintéressée. Les Etats-Unis, grand producteur de gaz naturel, se sont en effet récemment lancés dans une offensive commerciale à la recherche de nouveaux débouchés, lorgnant du côté de l'Europe.Le gouvernement allemand n'attend d'ailleurs pas de changement fondamental avec l'entrée en janvier à la Maison Blanche du démocrate Joe Biden."Nous ne nous faisons pas d'illusions à ce sujet. Il n'y a guère de différences d'opinion entre les républicains et les démocrates", a ainsi admis samedi le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, dans l'hebdomadaire Der Spiegel. "Mais là aussi, un nouveau ton et une forme différente de débat nous aideront à progresser", veut croire le ministre allemand.A la suite de la tentative d'empoisonnement d'Alexeï Navalny, détracteur numéro un du Kremlin, l'Union européenne avait évoqué de possibles sanctions contre ce projet, sans donner suite à ce stade.